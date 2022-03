Governo libera novo saque do FGTS; Veja quem terá direito

Diante da crise econômica, o governo achou melhor permitir que os trabalhadores com saldo disponível em suas contas do fundo retirassem uma quantia para ajudar a pagar suas dívidas.

Está precisando de um dinheiro extra? Saiba que você poderá resgatar até R$ 1 mil das contas do seu FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a partir do dia 20 de abril. O Governo Federal acaba de liberar uma nova rodada de saques emergenciais do órgão.

Diante da crise econômica, o governo achou melhor permitir que os trabalhadores com saldo disponível em suas contas do fundo retirassem uma quantia para ajudar a pagar suas dívidas. Além disso, a medida deve injetar recursos na economia do país e movimentar o mercado.

Calendário do novo saque do FGTS

O novo saque do FGTS de R$ 1 mil será pago em um calendário definido com base no mês de aniversário de cada trabalhador. Veja a seguir:

Nascidos em janeiro: recebem dia 20 de abril;

Nascidos em fevereiro: recebem dia 30 abril;

Nascidos em março: recebem dia 4 de maio;

Nascidos em ?abril: recebem dia 11 de maio;

Nascidos em maio: recebem dia 14 de maio;

Nascidos em junho: recebem dia 18 de maio;

Nascidos em julho: recebem dia 21 de maio;

Nascidos em agosto: recebem dia 25 de maio;

Nascidos em ?setembro: recebem dia 28 de maio;

Nascidos em outubro: recebem dia 1º de junho;

Nascidos em novembro: recebem dia 8 de junho;

Nascidos em dezembro: recebem dia 15 de junho.

Como consultar o saldo do FGTS?

O trabalhador pode conferir quanto possui em suas contas vinculadas ao FGTS através dos seguintes canais:

Pelo aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS;

Por correspondência (extrato do FGTS), para isso basta ligar para 0800 726 01 01;

Através do site da Caixa;

Agora, veja como fazer a consulta pelo aplicativo:

Baixe o app no seu celular, disponível Android ou iOS; Selecione a opção “Cadastre-se”; Preencha todos os dados solicitados; Crie uma senha de acesso; Confirme o e-mail; Abra o aplicativo e informe seu CPF e senha; Concorde com os termos; Para finalizar, busque pelo extrato do FGTS e veja as informações disponibilizadas.