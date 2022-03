Gracyanne Barbosa causa ‘terremoto’ na web e choca fãs com flexibilidade

Empoderada, Gracyanne Barbosa provocou um verdadeiro “terremoto” no instagram durante a noite desta terça-feira (8). É que a esposa de Belo compartilhou um clique em que aparece com uma roupa para lá de cavada, exibindo as habilidades de pole dance.

A musa fitness também aproveitou para refletir sobre o Dia da Mulher. “Hoje, comemoramos o dia internacional da mulher, quero deixar um beijo e minha gratidão a tantas mulheres que me inspiram! No treino, no pole dance, nas ações sociais e na vida. Tem gente que insiste em falar, que somos o sexo frágil”, começou Gracy.

“Eu, posso afirmar, somos o sexo forte, que lute e conquista o que quiser! Mulheres, apoiem, defendam e levantem uma as outras, juntas somos forte e tudo podemos!”, concluiu a influencer.

Os fãs encheram a musa de elogios nos comentários. “Linda demais”, “Quero ser assim” e Muito gata” foram algumas das reações.

