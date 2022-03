Graduações EaD mais procuradas em 2020 foram na área de saúde, aponta levantamento

O levantamento Observatório do Ensino Superior: análise dos microdados do Censo da Educação Superior 2020 revelou que as graduações na modalidade de Educação a Distância (EaD) mais procuradas no Brasil foram na área de Saúde.

De acordo com o levantamento, entre os 10 cursos de graduação a distância mais procurados em 2020, quatro são da área de Saúde. A busca pelo curso de farmácia registrou um aumento de 416%. A procura por biomedicina aumentou em 190%. Em seguida, vem o curso de nutrição, com 70,5% de aumento na procura dos estudantes e o de enfermagem, com 30,4%.

A demanda também aumentou em outras graduações EaD da mesma área. Desse modo, os cursos de psicologia, medicina veterinária, medicina, e odontologia também foram muito procurados por novos alunos do ensino superior.

Por outro lado, os cursos de enfermagem e fisioterapia, apesar de estarem entre os mais procurados, registraram uma queda no número de matrículas em 2020. De acordo com o levantamento, em relação a 2019, as matrículas em enfermagem e fisioterapia caíram em 9,6% e 12,7%, respectivamente.

Segundo o diretor presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), Celso Niskier, essa alta na demanda por graduações EaD na área de Saúde é reflexo da importância dos profissionais da área no período da pandemia.

“Essa tendência foi acelerada pela pandemia, na medida em que a sociedade tomou mais conhecimento dos chamados heróis da linha de frente e percebeu a necessidade de mais e melhores profissionais de saúde”, afirma Niskier.

Além disso, ele ressalta que as carreiras da área da Saúde possuem salários médios maiores que outras carreiras e exigem que os profissionais tenham diplomas.

