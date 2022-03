Grávida, filha de Xuxa apresenta inchaço após Lollapalooza; entenda

Isabella Scherer, filha do ex-nadador Xuxa, se mostrou preocupada nas redes sociais. A campeã do “MasterChef Brasil 2021”, que anunciou sua gravidez no último dia 25, apresentou inchaço após ir até o Lollapalooza.

“Indo no obstetra ver meu inchaço”, escreveu em um story do Instagram. Horas depois, ela voltou para falar sobre a consulta. “Tudo certo com meu inchaço, nada demais. Quem mandou querer ir para o Lollapalooza ficar em pé várias horas? Agora aguenta”, contou.

Em outro momento, a loira falou sobre como sua barriga mudou rapidamente. “Agora que a barriga realmente deu uma crescida, eu sento e curvo o corpo, mas a barriga não dobra, é muito engraçado”, contou.

