Grávida, Tays Reis fala sobre sexo com Biel: ‘Pode tudo’

Grávida de seu primeiro filho com Biel, Tays Reis abriu o jogo sobre a intimidade do casal durante o período de gestação. A ex-peoa explicou, durante entrevista para Matheus Mazzafera, que o período mas complicado para transar é até o terceiro mês, por causa da formação do feto.

“Os três primeiros meses, que ainda está em (processo) de formação (do feto), esse é o período mais chato, de ir para a médica toda hora, para não ter risco de aborto. Eu mesmo tinha um descolamento de placenta, tive um sangramento, que era um aborto espontâneo, e tinha que ficar cuidando por dois meses, sem ter relação nenhuma. Então esses primeiros meses são o que as médicas pedem para ter mais cuidado”, iniciou.

“Depois que deu tudo certo, hoje mesmo nesse período, está liberado tudo, tanto atividade física quanto atividade sexual, posso treinar, pode fazer tudo até os nove meses. Não tem desculpa, pode tudo”, completou.

Confira a entrevista completa:

