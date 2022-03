Grávida? Veja 500 dicas do que pode e do que não pode durante a gestação

Para dar um gostinho do que você encontra por lá, selecionamos aqui 10 perguntas e respostas sobre alimentação na gravidez. Mas você pode ver tudo e ter o livro completo sempre à mão, no seu celular ou computador, baixando neste link!



1. Pode comer camarão?

Pode, desde que extremamente bem higienizado, pelo risco de contaminação por bactérias e outros agentes patológicos, que podem ser perigosos para o bebê.



2. Pode comer canela?

Melhor não, porque a especiaria pode gerar contrações uterinas e provocar sangramentos vaginais, além de alterar o metabolismo.



3. Pode comer carne de porco?

Sim, desde que bem passada. Também é importante saber a procedência da carne, para evitar o consumo de animais contaminados.



4. Pode comer chocolate?

Sim, mas com moderação pois contém um pouco de cafeína, além de gordura e açúcar. O ideal é até 30 g ou um bombom por dia. Grávidas com tendência a diabetes gestacional ou sobrepeso devem evitar.



5. Pode tomar café?

Sim, mas com muita moderação, pois pode causar o aumento da frequência cardíaca do bebê e, em alguns casos, arritmias.



6. Pode tomar vinho?

Não. Já existem estudos científicos mostrando que, mesmo em quantidades baixas, a ingestão de álcool pode afetar o desenvolvimento cerebral do bebê.



7. Pode comer pimenta?

Pode. Porém, a pimenta pode mudar o pH do estômago e causar desconfortos à gestante.



8. Pode tomar kefir?

Sim, bebidas fermentadas são boas na gestação devido aos probióticos. O kefir de leite é o mais recomendado. Mas tome cuidado com a preparação caseira, pois pode haver contaminação.



9. Pode comer queijo gorgonzola?

Não é recomendado comer queijos macios e não pasteurizados, como brie, gorgonzola e roquefort, pelo risco de contaminação por listeria, uma bactéria que pode causar danos ao bebê. Só é indicado se tiverem sido cozidos.



10. Pode comer fígado?

Com moderação. O fígado possui alta concentração de retinol, que em excesso pode prejudicar o desenvolvimento do bebê. Por isso, evite no primeiro trimestre e, caso queira consumir após esse período, nunca em grandes quantidades.

BabyHome*

Produção de conteúdo e informações confiáveis sobre gravidez, parto e desenvolvimento dos bebês, amparado pelas melhores práticas dos especialistas e recomendações das sociedades e academias de obstetrícia e pediatria. Quer saber mais, é só acessar o site da BabyHome.



