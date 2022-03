Grávida, Virgínia choca seguidores ao exibir abdômen trincado; veja foto

A influenciadora Virgínia chocou os internautas ao aparecer nos stories do Instagram de biquíni ostentando um abdômen trincado. A loira, que está grávida do segundo filho com Zé Felipe, apareceu experimentando as peças na madrugada da última sexta-feira (18).

Recentemente, em conversa com Leo Dias, do “Metrópoles”, Virgínia revelou que realizou 12 testes de gravidez para ter certeza de que esperava o segundo bebê. Através de seu perfil do Instagram, ela mostrou 9 testes positivos.

Veja os cliques:

Foto: Reprodução/Instagram

