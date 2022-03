Grazi Massafera curte passeio de lancha após término de namoro

Grazi Massafera passou o Carnaval com a família em Santa Catarina. A atriz fez um passeio de lancha por Balneário Camboriú com a filha, Sofia, o pai, Gilmar, irmãos e sobrinhos após terminar o namoro com o diretor de cinema Alexandre Machafer. O relacionamento, que começou em outubro, chegou ao fim cinco meses depois.