Greenpeace abre NOVAS vagas de emprego; confira

A Greenpeace, organização defensora do meio ambiente, abre novas vagas de emprego. As oportunidades estão disponíveis para serem preenchidas por profissionais que possuem todas as qualificações. Confira as vagas e como se inscrever!

Greenpeace anuncia novas oportunidades de emprego

A Greenpeace, ONG voltada a pautas relacionadas ao meio ambiente, tem como maior objetivo encontrar soluções para que o mundo seja um ambiente melhor para se viver. A organização possui unidades espalhadas em todo o Brasil, e em diversos países.

Acompanhe as vagas e requisitos exigidos para se candidatar:

Estagiário em Imprensa e Influenciadores : necessário estar cursando nível superior, inglês intermediário e será um diferencial possuir conhecimentos em Google DOCs, Gmail, Drive e Google Sheets;

: necessário estar cursando nível superior, inglês intermediário e será um diferencial possuir conhecimentos em Google DOCs, Gmail, Drive e Google Sheets; Estagiário em Mobilização de Comunidades : cursando nível superior e inglês básico será um diferencial;

: cursando nível superior e inglês básico será um diferencial; Analista de CRM (Relacionamento Ciberativista) – vaga disponível para também candidatura de profissionais portadores de deficiência : superior completo, experiência em conteúdo Inbound, HubSpot, análise de dados, planejamento estratégico, design gráfico, inglês avançado e excelência em revisão de texto e escrita;

: superior completo, experiência em conteúdo Inbound, HubSpot, análise de dados, planejamento estratégico, design gráfico, inglês avançado e excelência em revisão de texto e escrita; Captadores de Recursos : necessário 18 anos completos, disponibilidade para atuar durante seis horas diárias e para realizar viagens;

: necessário 18 anos completos, disponibilidade para atuar durante seis horas diárias e para realizar viagens; Agente de Relacionamento com Apoiador (vaga exclusiva para candidatos portadores de deficiência): idade superior a 18 anos e disponibilidade para atuar durante seis horas diárias.

Veja também: Cognizant divulga NOVAS vagas de emprego; veja cargos

Como se inscrever

Para ocupar uma das funções na empresa Greenpeace, os interessados deverão atender todos os requisitos do cargo pretendido, além de residir em localidades próximas às regiões disponíveis para candidatura. As inscrições estão sendo realizadas através do site de participação.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!