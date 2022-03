Greenpeace abre NOVOS empregos; veja cargos e localidades

A Greenpeace, organização não governamental, abre novos empregos. As vagas são destinadas à área tecnológica da companhia, com oportunidades disponíveis em todo o Brasil. Veja os cargos e as localidades disponíveis!

Greenpeace anuncia vagas em todo o país

A Greenpeace foi fundada no ano de 1971, em Vancouver. A Companhia está presente em mais de cinquenta países, e tem como propósito preservar a natureza com destaque para as áreas florestais e energias renováveis.

Acompanhe as vagas, regiões e requisitos mínimos exigidos:

Analista Financeiro – cargo temporário – (São Paulo) : experiência em fluxo de caixa, lançamento de pagamento, conciliações e superior completo em Contabilidade ou áreas relacionadas;

: experiência em fluxo de caixa, lançamento de pagamento, conciliações e superior completo em Contabilidade ou áreas relacionadas; Estagiário em Imprensa e Influenciadores (São Paulo) : cursando nível superior, inglês intermediário, conhecimentos em Google, Gmail, Drive, Google Sheets e Google Docs;

: cursando nível superior, inglês intermediário, conhecimentos em Google, Gmail, Drive, Google Sheets e Google Docs; Coordenador de Aquisição Digital (São Paulo) : superior completo, pós graduação, inglês, conhecimentos em ferramentas de planificação de dados, banco de dados, web analytics, google tag manager, marketing de conteúdo, JavaScript, HTML, marketing direito e ferramentas de publicidade;

: superior completo, pós graduação, inglês, conhecimentos em ferramentas de planificação de dados, banco de dados, web analytics, google tag manager, marketing de conteúdo, JavaScript, HTML, marketing direito e ferramentas de publicidade; Estagiário em Mobilização de Comunidades (São Paulo) : superior completo em áreas relacionadas e inglês básico;

: superior completo em áreas relacionadas e inglês básico; Data Strategy Manager (todo o Brasil) : conhecimento em tecnologia de dados, engenharia de ddos, Web Analytics, Marketing, Captação de Recursos e Inglês;

: conhecimento em tecnologia de dados, engenharia de ddos, Web Analytics, Marketing, Captação de Recursos e Inglês; Business Intelligence Developer (todo o Brasil): experiência na função, operações de dados, ciência de dados, proficiente em SQL, Google Cloud, analista técnico de negócios, habilidades em design, métricas relevantes, recursos e marketing e fluência em inglês.

Veja também: Psico Store abre NOVAS vagas de emprego; veja cargos

Como se inscrever

Para ocupar uma das vagas oferecidas pela Greenpeace, os interessados devem atender a todos os requisitos. As inscrições podem ser realizadas através do site de participação.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!