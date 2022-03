Greve do INSS: perícias são suspensas nas agências em toda Bahia

Foto: Reprodução/TV Bahia

As perícias programadas para esta quarta-feira (30) nas agências da Previdência Social da Bahia foram suspensas por tempo indeterminado. De acordo com informações do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no Estado da Bahia (Sindprev) – Valdemir Medeiros, os peritos suspenderam as atividades não só aqui, mas em todo o país.

A associação também está em paralisação por conta da precarização do trabalho da categoria. Aqui na Bahia, 140 agências estão com o atendimento suspenso. A orientação, até o momento, é de que os atendimentos serão remarcados automaticamente.

A greve do INSS na Bahia começou na segunda-feira (28). Nos dois primeiros dias, as perícias foram realizadas normalmente.



A categoria reivindica o reajuste salaria de 20% – referente ao acumulo dos últimos 3 anos -, a realização de um concurso público e melhorias dos locais de trabalho.

Foto: Reprodução/TV Bahia

