Grupo Colibri retorna e lança single ‘Otherside’; assista clipe

Após um hiato de três anos, o grupo baiano Colibri retorna com o single ‘Otherside’. A faixa chega em formato de trilha sonora para o filme homônimo, dirigido por Lucas Bellaguarda.

‘Otherside’ marca o retorno do grupo, que traz como linguagem musical elementos que vão da psicodelia extravagante dos anos 70 até o romantismo de balada dos anos 80.

“Há um mistério no ar sobre o que move cada cena até o fim, mas o propósito de “(…) ritualizar as cenas como um retrato de movimentos abstratos que vai dando identidade e profundidade a cada personagem que nos tornamos mas sem esquecer de delimitar as conexões entre cada um é a premissa”, contou Zé Neto.

A música aborda o processo de luto, da perda inesperada e das fronteiras que separam os mundos. “É um mergulho em águas densas que sem dúvida é feito com alguma esperança de recomeçar”, concluiu.

Veja o clipe de ‘Otherside’, do grupo Colibri:

