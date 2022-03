Conforme documento oficial do Grupo de Monitoramento Macroeconômico do Mercosul (GMM), a harmonização estatística é um passo fundamental a caminho da união dos países de um bloco.

Grupo de Monitoramento Macroeconômico do Mercosul (GMM)

Em termos de estatísticas econômicas, falar a mesma língua é uma condição necessária para avaliar os benefícios potenciais das ações coordenadas entre os países, define o GMM.

A harmonização promove, ainda, o benefício da transparência, contribuindo assim para um maior controle social da gestão pública e a decorrente convergência das boas práticas administrativas e técnicas.

Sendo assim, o documento oficial do GMM informa que com este espírito e o patrocínio das autoridades nos Ministérios da Economia ou da Fazenda e dos Bancos Centrais, foi iniciado no ano 2000, o projeto de gerar uma base harmonizada de estatísticas fiscais, monetárias e de balança de pagamentos do Mercosul.

Foco no desenvolvimento

Nos últimos anos, e mais especificamente a partir do ano 2000, diversas iniciativas e aproximações têm sido realizadas com o foco no desenvolvimento de um sistema integral comum de estatísticas macroeconômicas do Mercosul.

Nesse sentido, em 2007, iniciou-se o projeto Apoio ao Monitoramento Macroeconômico (AMM), cujos objetivos principais são desenvolver, harmonizar, validar e divulgar estatísticas fiscais, monetárias e de balança de pagamentos do bloco, bem como aprofundar os espaços de reflexão e diálogo Macroeconômico entre os Estados Partes, informa o documento oficial do GMM.

Ministérios da Economia ou da Fazenda e Bancos Centrais

Nesse campo de definição de procedimentos comuns para a elaboração das estatísticas harmonizadas produzidas por cada entidade, isto é, Ministérios da Economia ou da Fazenda e Bancos Centrais de todos os países membros, aparece a necessidade de especificar e desenvolver um sistema de validação de séries harmonizadas para sua posterior divulgação.

A noção de sistema deve ser entendida em sentido amplo, como conjunto de regras e procedimentos suportados por um sistema informático, explica o GMM, dessa forma, nasceu o site oficial do Grupo de Monitoramento Macroeconômico do Mercosul (GMM).

Integração, cooperação e divulgação

No site oficial do Grupo de Monitoramento Macroeconômico do Mercosul (GMM) é possível consultar dados específicos de forma simples e em três idiomas. Assim sendo, este sistema ganha importância a partir das crescentes necessidades de integração, cooperação e divulgação das estatísticas da região em um espaço comum.

É por isso que os trabalhos de validação devem garantir a consistência das informações encaminhadas por cada país para o Grupo de Monitoramento Macroeconômico (GMM), responsável pela centralização e divulgação dos dados.

Portanto, o objetivo da validação de Estatísticas Harmonizadas do Mercosul é estabelecer as bases para o início de um processo integral e continuado de validação de estatísticas harmonizadas, conforme define o documento oficial.