Grupo Fleury abre mais de 50 vagas de empprego pelo país

O Grupo Fleury, referência em saúde e medicina, abre mais de 50 vagas de emprego pelo país. Os cargos exigem experiência na função e qualificações que podem alterar conforme a área pretendida para atuação. Confira!

Grupo Fleury anuncia novas vagas de emprego

O Grupo Fleury possui mais de noventa anos de tradição no Brasil. A companhia conta com avançados serviços relacionados a medicina, além de laboratórios e hospitais especializados em todas as áreas da saúde. A empresa possui mais de duzentas unidades em diversos estados brasileiros!

Acompanhe as vagas disponíveis para ocupação:

Estagiários em Venture Capital (Kortex);

Técnicos de Laboratório (Distribuição);

Analistas de Geração de Valores (Fertilidade);

Operadores de Teleatendimento;

Hostess – PCD (vaga em todas as unidades);

Recepcionistas – PCD (vaga em todas as unidades);

Analistas de Laboratório;

Analistas de Teleatendimento;

Estagiários em Planejamento e Inteligência Comercial;

Estagiário em Melhoria Contínua;

Estagiário em Facilities;

Estagiário em Planejamento e Controle de Facilities;

Estagiário em Comunicação e Employer;

Estagiário em Bi & Dados;

Operador de Atendimento Móvel;

Analistas de Laboratório;

Bioinformata em Operações Técnicas e Medidas;

Estagiário em Inovação;

Analistas de Sistemas de Gestão Pleno;

Analista de Marketing – Monitoramento de Redes Sociais;

Analistas de Produtos;

Analistas de Operações;

Ergonomistas;

Auxiliares de Operações Técnicas;

Investment Associate Kortex;

Analistas Riscos, Privacidade e Compliance.

Como se candidatar

Para ocupar um dos cargos oferecidos pelo Grupo Fleury, os profissionais que possuem qualificação e atendam às exigências do cargo que pretende atuar, deverão se inscrever através do link de participação.

