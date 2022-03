Em busca de novos talentos para atender a uma demanda cada vez mais crescente, o Grupo GR recruta profissionais em quatro estados do Brasil. Com a retomada da economia pós-pandemia, algumas áreas e funções têm sido cada vez mais procuradas, ampliando a oferta de emprego no setor de serviços.

Há chances para os cargos de vigilante, agente de portaria, atendente, agente de conservação, auxiliar de almoxarifado, controlador de acesso, jardineiro, entre outros, em diferentes cidades dos Estados de Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais e da Bahia.

Os pré-requisitos variam de acordo com o cargo pretendido, mas grande parte das vagas não exige experiência anterior. Isso porque a empresa oferece treinamentos contínuos e chances de crescimento profissional, dando oportunidade a todos aqueles que estão em busca de uma recolocação ou desejam ingressar no mercado de trabalho.

Ainda nesse sentido, a empresa informa que respeita a diversidade e trabalha para promover uma cultura inclusiva, que busca a equidade, valorizando as diferenças. Ou seja, todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, independentemente de gênero, religião, orientação sexual, etnia, raça, cor ou qualquer outra caratcterística.

Como parte dos benefícios, além de salário compatível com o mercado, o Grupo GR oferece vale refeição, vale transporte, seguro de vida em grupo e plano odontológico (com coparticipação).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site da empresa, disponível em https://grupogr.com.br, para conhecer um pouco mais sobre as soluções e serviços oferecidos. A candidatura deve ser efetuada no campo Trabalhe Conosco, onde estão disponíveis as informações completas de cada uma das posições.

Cabe ressaltar que o Grupo GR não recebe currículos por e-mail, pessoalmente ou por contato telefônico. Dessa forma, a candidatura é feita e aceita somente on-line, sem custos para participação nos processos seletivos.