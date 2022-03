Grupo Let anuncia NOVOS empregos pelo país; veja cargos

O Grupo Let, especialista em soluções de seleção e recrutamento, anuncia novos empregos pelo país, com vagas exclusivas para atuação em diferentes empresas. Veja os cargos e como se inscrever!

Grupo Let abre vagas de emprego em todo o Brasil

O Grupo Let, companhia especializada em soluções de recrutamento e seleção, está em busca de novos profissionais para preencher cargos em diferentes níveis hierárquicos. As oportunidades estão disponíveis em empresas de todo o Brasil.

Acompanhe as vagas e localidades disponíveis para candidatura:

Engenheiro Mecânico (Rio de Janeiro);

Designer – cargo temporário (Rio de Janeiro);

Analista de CRM Plenos – cargo temporário (Rio de Janeiro);

Técnico em Edificações – cargo temporário (Rio de Janeiro);

Analista de Conteúdo – cargo temporário (Rio de Janeiro);

Assistente de Importação (Rio de Janeiro);

Analista de Aquisição de Direitos (Rio de Janeiro);

Técnico de Captação de Som – cargo temporário (Rio de Janeiro);

Contrarregra – cargo temporário (Rio de Janeiro);

Analista de Contas a Pagar Júnior – cargo temporário (Rio de Janeiro);

Produtor de Conteúdo Digital – cargo temporário (Rio de Janeiro);

Sub Gerente de Loja (Blumenau);

Analista de Criação (Rio de Janeiro);

Supervisor de Operações Cenográficas(Rio de Janeiro);

Cientista de Dados – cargo temporário (Rio de Janeiro);

Editor de Conteúdo (Rio de Janeiro);

Maquinista e ou Montador – cargo temporário (Rio de Janeiro);

Assessor de Comunicações (Rio de Janeiro);

Operadora de Call Center (São Paulo);

Consultor de Vendas (Curitiba);

Consultor de Vendas (Porto Alegre);

Gerente de Loja (São Paulo.

Como realizar sua candidatura

Para ocupar uma das funções oferecidas pelo Grupo Let, os profissionais deverão atender todas as exigências do cargo pretendido. As inscrições deverão ser realizadas através do site de participação.

