Grupo Oncoclínicas abre NOVOS empregos; veja cargos

O Grupo Oncoclínicas, empresa especializada em tratamentos oncológicos, abre novos empregos para colaboradores especializados em diferentes áreas de atuação pelo Brasil. Veja os cargos e como realizar a sua candidatura, a seguir!

Grupo Oncoclínicas anuncia vagas no Brasil

O Grupo Oncoclínicas foi fundada em 2010, sendo uma referência em tratamentos de câncer, radioterapia, e hematologia dentro da América Latina.

O Grupo está presente em onze dos principais estados do país, possuindo mais de dez unidades com profissionais especializados em cada área de atuação.

Acompanhe os cargos oferecidos pela companhia:

Analista Contábil;

Técnicos de Enfermagem para CME;

Atendente de Cliente;

Supervisor de Administração de Pessoal;

Estagiário em Gestão de Dados;

Analista de Laboratório;

Analista de Compras;

Assistente de Atendimento;

Enfermeiro de Pronto Atendimento;

Farmacêutico;

Técnico de Enfermagem;

Analista Financeiro;

Supervisor Administrativo;

Supervisor de Manutenção;

Enfermeiro;

Enfermeiro Cuidados Paliativos;

Assistente de Atendimento;

Técnico em Farmácia;

Assistente de Atendimento (exclusivamente para PCD);

Analista de RH (Relações Trabalhistas e Sindicais);

Concierge;

Analista de Infraestrutura de Cloud III.

A companhia preza pela inclusão e diversidade, oferecendo cargos exclusivos para candidatos PCD, mulheres, negros, LGBTQIA+, independente de raça, religião ou cor, incentivando a participação de profissionais que se enquadram nesses grupos.

Veja também: Grupo Edson Queiroz abre vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Os profissionais interessados em fazer parte do Grupo Oncoclínicas, deverão se cadastrar virtualmente no cargo em que pretende atuar, através do site de participação.

A companhia garante aos selecionados salários compatíveis e benefícios que incluem plano médico e odontológico, seguro de vida, vale transporte, refeitório, programa de treinamentos e convênio com empresas parceiras.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!