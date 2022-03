Grupo Petrópolis abre mais de 100 vagas de emprego

O Grupo Petrópolis, empresa referência no setor cervejeiro do Brasil, abre mais de 100 vagas de emprego. Confira as oportunidades disponíveis e informações sobre o processo de seleção, abaixo!

Grupo Petrópolis anuncia vagas em todo o país

O Grupo Petrópolis está contratando novos profissionais especializados em diferentes funções no país. A companhia incentiva a inclusão e a diversidade oferecendo vagas exclusivas para candidatos PCDs, mulheres, negros, independente de gênero, idade, etnia ou religião.

Acompanhe as funções disponíveis para inscrição:

Vendedor Interno;

Supervisor de Vendas;

Eletricista de Manutenção;

Analista de Recursos Humanos;

Ajudante de Distribuição (CNH D);

Assistente de Vendas;

Vendedor Externo;

Operador de Empilhadeira;

Consultor de Vendas AS;

Vendedor Televendas;

Assistente de Vendas PCD;

Motorista CNH D – PCD;

Analista de Governança de TI (Pleno);

Analista de Trade Marketing (Júnior);

Analista Logística PL – Foco em BI;

Aprendiz Administrativo;

Programador Controle Manutenção (Pleno);

Jovem Aprendiz;

Vendedor Externo PCD;

Analista de BI (Júnior);

Operador Logístico;

Promotor de Vendas;

Operador de Produção PCD;

Líder de Serviços Gerais;

Ajudante de Distribuição PCD;

Especialista de Infraestrutura ServiceNow;

Especialista de Processos Corporativos;

Arquiteto de Infraestrutura;

Gerente de Remuneração e Rst;

Especialista de Sistemas – SAP Cloud Platform;

Analista Financeiro JR – Tesouraria;

Operador Logística PCD;

Especialista em Segurança da Informação – Acesso SAP.

Como se candidatar

Para ocupar uma das funções disponíveis pelo Grupo Petrópolis, os candidatos devem obrigatoriamente atender a todas as exigências. Para quem se encaixar no perfil profissional, poderá realizar a sua inscrição através do site de participação.

