Grupo Protege abre mais de 20 vagas de emprego

O Grupo Protege tem boas equipes, tanto em logística quanto em segurança, tornando-os o melhor grupo do país. A empresa busca ampliar seu quadro de funcionários, com novas vagas para ocupação. Veja as informações!

Grupo Protege divulga novos empregos pelo país

Criado em 1971, o Grupo Protege disponibiliza serviços de logística, segurança eletrônica e patrimonial, serviços de custódia, aeroportuários e processamento. O grupo está oferecendo 25 vagas em diversos setores e regiões do Brasil. Verifique, abaixo, os cargos ofertados e seus benefícios.

Executivo de Negócio – Campinas: Vale transporte, vale refeição e seguro de vida;

Vale transporte, vale refeição e seguro de vida; Aprendiz – São Paulo : Vale transporte;

: Vale transporte; Executivo de Negócio – Porto Alegre : Vale transporte, vale refeição e assistência médica;

: Vale transporte, vale refeição e assistência médica; Executivo de Negócio – São Paulo : Vale transporte, vale alimentação e auxílio academia;

: Vale transporte, vale alimentação e auxílio academia; Auxiliar em Processamentos – Varginha : Vale alimentação, vale transporte e assistência odontológica;

: Vale alimentação, vale transporte e assistência odontológica; Assistente Benefícios Sr. – São Paulo : Vale transporte, vale alimentação e home office;

: Vale transporte, vale alimentação e home office; Coordenador de Processamentos – Guarapuava : Vale transporte, vale alimentação e auxílio academia;

: Vale transporte, vale alimentação e auxílio academia; Auxiliar em Processamentos I – Petrópolis : Vale transporte, vale alimentação e seguro de vida;

: Vale transporte, vale alimentação e seguro de vida; Analista em Remuneração Pleno – São Paulo : Vale transporte, vale alimentação, home office e auxílio academia;

: Vale transporte, vale alimentação, home office e auxílio academia; Coordenador de Processamentos – Cascavel : Vale transporte, vale alimentação e assistência médica;

: Vale transporte, vale alimentação e assistência médica; Auxiliar Operacional – Ctv II – Volta Redonda : Vale transporte, vale alimentação e assistência odontológica;

: Vale transporte, vale alimentação e assistência odontológica; Aprendiz – Curitiba : Vale transporte;

: Vale transporte; Auxiliar Administrativo – Guarapuava: Vale transporte e vale alimentação.

Como se inscrever

Para ocupar uma das vagas e fazer parte do grupo, basta entrar no site de cadastro e preencher todos os campos com suas informações. É importante ressaltar suas habilidades, para um bom destaque, pois a empresa busca profissionais comprometidos, responsáveis, proativos e flexíveis.

