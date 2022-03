Grupo protesta na Boca do Rio após morte de adolescente

Um grupo de moradores da Boca do Rio, em Salvador, realizaram um protesto na tarde desta segunda-feira (28) após um ataque armado que terminou na morte de um homem e uma adolescente. Uma criança ficou ferida.

Segundo o g1 Bahia, o grupo pedia mais segurança no local. Com cartazes nas mãos, os moradores ocuparam as pistas da rua Professor Irineu. Alguns deles chegaram a atear fogo em pneus.