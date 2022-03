Grupo Tiradentes abre NOVOS empregos; veja cargos e regiões

O Grupo Tiradentes, referência em ensino superior do Brasil, abre novos empregos. As oportunidades abrangem diferentes áreas dentro da companhia, exigindo experiência na função e requisitos que alteram conforme a vaga pretendida. Veja mais informações sobre os cargos e regiões disponíveis!

Grupo Tiradentes anuncia novas vagas em cidades do Brasil

Fundado no ano de 1962, o Grupo Tiradentes é conhecido nacionalmente e internacionalmente como uma referência em ensino de nível superior no Brasil. Em busca de novos talentos, a companhia está recrutando profissionais que atendam todos os requisitos dos cargos disponíveis.

Acompanhe as vagas, regiões e todas as exigências para participar:

Consultor de Negócios Educacionais (Jaboatão do Guararapes) : superior concluído, possuir pós graduação, pacote office, rotinas administrativas, veículo próprio, habilitação B ativa, experiência em venda, comunicativo e noções comerciais;

: superior concluído, possuir pós graduação, pacote office, rotinas administrativas, veículo próprio, habilitação B ativa, experiência em venda, comunicativo e noções comerciais; Consultor de Negócios (Maceió) : graduação concluída, especialização na área, pacote Office intermediário, técnica de vendas, B2C y B2B;

: graduação concluída, especialização na área, pacote Office intermediário, técnica de vendas, B2C y B2B; Agente Educador (Paulo Afonso) : ensino médio concluído, residir em Paulo Afonso, curso de porteiro desejável e experiência na área;

: ensino médio concluído, residir em Paulo Afonso, curso de porteiro desejável e experiência na área; Técnico em Segurança do Trabalho (Maceió): ensino médio concluído, experiência na função, pacote Office intermediário, curso técnico na área, noções de biossegurança e conhecimento em procedimentos, normas e técnicas de segurança do trabalho.

Como se candidatar

Para ocupar uma das funções do Grupo Tiradentes, os profissionais deverão acessar o site de inscrição e ler atentamente todas as informações adicionais do cargo pretendido, principalmente os requisitos básicos para finalizar a sua candidatura e participar da seleção.

