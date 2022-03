Guarda Civil Municipal de Suzano – SP anuncia novo edital de Concurso público

No estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Suzano faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 20 vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal (GCM).

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham ensino médio completo; carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, categoria B; altura mínima de 1,58m para mulheres e 1,65m para homens. O salário oferecido será de R$2.028, por carga horária de de 12×36 horas, totalizando 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 25 de abril, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Nosso Rumo. O valor da inscrição está fixado em R$ 69,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de

língua portuguesa, matemática, atualidades e conhecimentos gerais e conhecimentos específicos;

Teste de Aptidão Física e Exame antropométrico (caráter classificatório e eliminatório);

Inspeção Médica, Investigação Social e Avaliação Psicológica (caráter classificatório e eliminatório);

Curso de formação (caráter classificatório e eliminatório).

As avaliações serão aplicadas no dia 29 de maio de 2022. O concurso é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

I – execução de patrulhamento urbano e ambiental ostensivo e preventivo; II – execução de atividades de policiamento e vigilância na proteção de bens, serviços e instalações da administração pública municipal, em postos fixos; III – dirigir as viaturas da Guarda Civil Municipal GCM3; IV – comunicar ao superior hierárquico quaisquer irregularidades ocorridas no posto de serviço ou que tenha conhecimento; V – executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 7.2. Compete ainda: I – promover a proteção dos bens, instalações e serviços municipais por meio da: a) vigilância interna e externa dos próprios públicos municipais em geral; b) fiscalização da adequada utilização dos parques, jardins, praças, cemitérios, mercados, feiraslivres, museus, bibliotecas e outros bens de domínio público, evitando a sua depredação. II – atuar no auxílio ao público em geral junto aos próprios públicos municipais; entre outras atividades.

EDITAL 03/2022