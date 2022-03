Guedes se confunde e diz que esta preparado para: ‘2ª Guerra Mundial’

O ministro da Economia afirmou está semana que zerou o déficit do setor público e que o país também estaria pronto para a 2ª Guerra Mundial. Na realidade, o politico se confundiu e não se referia ao conflito que aconteceu de 1939 a 1945, mas sim o novo conflito originado com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

Leia também: Governo vai antecipar 13º e autorizar saque no FGTS

“O Brasil é duro na queda: caiu, levantou, está em pé, já sacudiu e está mais arrumado do que o pessoal lá fora. Estamos prontos para outra briga. Se vier a Segunda Guerra Mundial, estamos prontos. Nós vamos expandir de novo, porque nós estamos com o déficit zerado”, disse o ministro, de acordo com informações da Uol.

E continuou: “o nosso déficit saiu de 1% do PIB. Quando chegamos ao governo, tínhamos 2%. No nosso primeiro ano, que foi em 2019, cortamos pela metade, reduzimos para 1%. Com a pandemia fomos a 10,5% e voltamos a zero. Nossas despesas 19,5% do PIB, foram a 26,5%, voltaram a 18,7%. A calamidade foi terrível —foi a maior crise sanitária dos últimos 100 anos”.

A declaração foi dada durante o Marco de Securitização e Fortalecimento de Garantias Agro.

No evento, ele ainda falou que há protocolo já estabelecido mediante a guerra avançar mais. “Estamos prontos, temos protocolo de guerra todo preparado, temos a PEC Emergencial, temos o botão de emergência, temos a exceção ao teto se for preciso, estamos preparados para qualquer guerra”.

Preço da gasolina

Bolsonaro também falou no evento e criticou a política de reajuste de preços dos combustíveis feito pela Petrobras.

“A gente lamente apenas. Se a Petrobras tivesse esperado um dia a mais, nós poderíamos, ao se anunciar o reajuste da Petrobras –que não é responsabilidade nossa, é exclusiva de Petrobras– de R$ 0,90 no litro do diesel, poderia ter se anunciado também a diminuição de R$ 0,60 no litro do diesel. O reajuste seria de R$ 0,30”

E completou: “Pelo que tudo indica, os números agora, em especial do preço do barril de petróleo lá fora, sinalizam para uma normalidade no mundo. Espero que assim seja. E espero que a nossa querida Petrobras, que teve muita sensibilidade ao não nos dar um dia, ela retorne aos níveis da semana passada os preços dos combustíveis no Brasil”, comentou.

O preço da gasolina inclusive pode também aumentar os valores do Auxílio Brasil. Entenda no artigo especial do assunto.