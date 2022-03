Guerra do Iraque: um resumo

Guerra do Iraque: aquilo que você deve saber

O termo “Guerra do Iraque” é utilizado para definir um conflito que aconteceu no ano de 2003 e terminou no ano de 2011.

O assunto pode ser abordado por questões de atualidades dentro das mais variadas provas do país, com um destaque para o ENEM e os vestibulares.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a Guerra do Iraque. Vamos conferir!

Guerra do Iraque: introdução

A Guerra do Iraque, também denominada de Operação Liberdade do Iraque, aconteceu entre os anos de 2003 e 2011, envolvendo a invasão do Iraque.

Os países responsáveis pela invasão foram liderados pelos Estados Unidos e Reino Unido. Países como Austrália e Dinamarca também participaram do conflito direta e indiretamente.

A Guerra do Iraque terminaria em 2011, com a saída oficial dos últimos soldados do exército americano do Iraque.

O presidente do Iraque era, na época, Saddam Hussein. Depois da derrota no conflito, Hussein foi condenado à pena de morte sob a acusação de crimes contra a humanidade.

Guerra do Iraque: causas

A principal alegação utilizada pelos Estados Unidos e, principalmente, pelo presidente americano George W. Bush para justificar a invasão do Iraque e o início do conflito foi o fato de que o Iraque estaria, supostamente, fabricando armas químicas para usar contra país do ocidente.

Porém, as supostas armas químicas nunca foram encontradas, mesmo com uma invasão conduzida pela ONU. Com o fim da investigação, os Estados Unidos iniciaram uma aliança com o Reino Unido para invadir o Iraque.

Ainda, os EUA também alegavam que o Iraque estava mantendo relações com a Al-Qaeda, um grupo de caráter terrorista.

Devemos ter em mente, porém, que a principal razão que motivou a invasão do Iraque por Estados Unidos e Reino Unido foi econômica, uma vez que esses países lucrariam muito com a invasão por meio do controle sobre as abundantes reservas de petróleo do Iraque.

Guerra do Iraque: consequências

A Guerra do Iraque provocou consequências desastrosas, como a morte de mais de 100 mil iraquianos e cerca de 4 mil estadunidenses. Ainda, devemos nos lembrar de que a guerra teve um alto custo para os EUA, afetando a economia do país.