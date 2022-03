Guerra na Ucrânia completa 15 dias: confira alguns dos principais acontecimentos até agora

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia completou 15 dias nesta quinta-feira (10). O dia teve novos ataques russos a várias cidades ucranianas durante a madrugada, com o soar de sirenes de emergência em Kiev, capital ucraniana.

Já o corredor humanitário segue com problemas. A administração de Mariupol acusou a Rússia de atava um corredor humanitário e uma universidade. A Ucrânia também recusou a Rússia de não cumprir um cessar-fogo, no leste do país.