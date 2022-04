Guilherme Lopes e servidores da Saúde celebram sucesso da campanha contra Covid em Penedo

Decom PMP

Os resultados da campanha de vacinação contra Covid-19 em Penedo foram celebrados pelo gestor Guilherme Lopes e os servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Com mais de 100 mil doses do imunizante que salva vidas aplicadas na população, exatas 103.507 administradas até ontem (quarta-feira, 30 de março), o êxito do trabalho rendeu homenagens aos servidores e ao Secretário Guilherme Lopes.

Reunidos na central de vacinação na noite dessa quarta, 30, a equipe do governo Ronaldo Lopes promoveu um encontro em agradecimento ao empenho de todos os trabalhadores

“Foi um evento muito bacana e emocionante. Nós relembramos a primeira dose aplicada em Penedo no nosso querido maqueiro da UPA, o Zé Alegria; a chegada da primeira remessa de vacina, o início da campanha em massa com os idosos e o empenho dessa equipe fantástica”, disse Guilherme Lopes.

O Secretário de Saúde de Penedo está se afastando do cargo para cumprir uma nova missão e destacou ainda a participação da população.

“O povo de Penedo deu mais um exemplo de cidadania e abraçou a campanha de vacina desde o início. Nós também fizemos nossa parte, com busca ativa, vacinas nas escolas, nos postos de saúde e com o carro da vacina”, acrescentou Guilherme Lopes sobre o trabalho iniciado em 21 de janeiro de 2021.

Com mais de 80% da população vacinável atendida com pelo menos a primeira dose da vacina contra Covid, dentre outros avanços na área de saúde em Penedo, Guilherme Lopes conclui a missão que recebeu com o reconhecimento dos servidores e da população.

