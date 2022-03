Gustavo acredita que Lucas não agrada ao público do BBB 22: ‘Se bater no paredão, sai’

A liderança desta semana no BBB 22 mal foi definida, mas as especulações já estão altas. Em conversa com Linn da Quebrada, Eliezer e Jessilane durante a noite desta sexta-feira (25), Gustavo afirmou que acredita que Lucas sairá no primeiro paredão que integrar.

O assunto começou com Linna perguntando em quem os meninos do quarto Grunge votarão. O bacharel em direito apostou no estudante de medicina, o que causou espanto na cantora.

“Eu tenho pra mim que, o Lucas, se bater sai. Independente da configuração”, falou o brother. Os demais participantes concordaram com ele. “Eu também tenho esse sentimento, por isso a gente fala tanto com ele sobre isso”, declarou Jessilane.

