Gustavo chama Lina de manipuladora em jogo da discórdia: ‘pessoa forte’

O jogo da discórdia desta segunda-feira (14) pegou fogo no BBB 22. Emparedado, Gustavo aproveitou a vez dele para criticar o comportamento de Linn da Quebrada. O bacharel em direito acusou a cantora de ser manipuladora.

“u acho você manipulador em algumas situações. Você é uma pessoa muito forte, com causas muito fortes aqui dentro [do confinamento]. Você é uma das pessoas com quem eu mais gosto de conversar aqui, você tem muito conhecimento sobre os assuntos mais diversos e assuntos com os quais, às vezes, não estamos acostumados a debater. E eu acho isso fod* pra caralh*”, disparou o bacharel em direito.

O brother levou um esporro de Tadeu por falar palavrões ao vivo. “Por favor, Gustavo, vamos tomar cuidado com a linguagem”, disparou o apresentador.

Veja abaixo:

o gustavo colocando a placa de “manipulador (a)” na lina no jogo da discórdia e ela ARREGAÇANDO sutilmente nas palavras bem plena pic.twitter.com/TFP8YW0saR — daniel (@daneldix) March 15, 2022

Emparedado, Gustavo disputa a permanência na casa ao lado de Pedro Scooby e Vyni. Vote em nossa enquete!

