Gustavo detona Arthur: ‘Se for para ele ganhar, me tira’

Pouco antes do ao vivo desta terça-feira (15), Arthur Aguiar foi alvo de conversas no quarto Grunge. Gustavo comentou o desentendimento que teve com o brother, e lembrou que o músico falou que todo mundo que ia para o paredão com ele sai.

“Bicho, se for pra esse cara ganhar mesmo, me tira agora. O público não tem o sentimento que a gente tem daqui. Igual eu falei aquele negócio do Lucas, quando ele fala pro Lucas assim: ‘Pô, Lucas, você tá mal. Talvez tu devesse sair.’ O público compra: ‘Porra, olha lá ele preocupado com a saúde do amiguinho'”, disparou o bacharel em direito.

Os brothers então relembraram que Arthur aconselhou Lucas a desistir da prova de liderança. “Se vissem o Lucas morrendo, teriam suspendido a prova em algum momento”, ponderou Jessilane.

Gustavo e Arthur discutiram na noite desta terça-feira. Clique aqui para relembrar.

