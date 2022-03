Gustavo e Eslovênia se resolvem após barraco: ‘tenho empatia’

Gustavo e Eslovênia discutiram na manhã desta quarta-feira (2) após o bacharel em direito pedir que Lais passasse na frente dos outros brothers para ser atendida primeira pela psicóloga. Mais tarde, durante a festa, ele chamou a modelo para conversar e os dois se resolveram.

“Uma coisa que é interessante a gente saber, é que independente de quem tá muito mal e quem não tá, é que todo mundo aqui tem um momento específico pra isso. Então, nós temos que respeitar”, começou Eslô.

“Eu sei, mas como eu tenho muita empatia, a dor do outro é sempre maior que a minha. Entendeu? Se no dia eu ver que tem alguém precisando ir mais do que eu, eu vou falar: ‘Pode passar na minha frente’. Esse tato eu não senti de vocês”, argumentou o brother.

” “Eu tava mal pra caramba, Vyni tava mal pra caramba, Eli tava mal pra caramba. A Jade chorou horrores e ninguém sabe disso. Os outros do quarto também tão mal que eu sei. Então assim, é um sistema, é uma fila”, rebateu a nordestina.

“Minha forma de falar muitas vezes é agressiva, tenho que trabalhar isso. Eu coloco ela [Laís] na frente dos outros. Eu sei que não é ruim mas isso pode ter”, continuou o curitibano.

“Pra mim tá como cê falou que ficou legal, mas eu senti que você só quer cuidar dela, entendeu? Por isso que eu fiquei assim…”, encerrou a modelo

Os dois de abraçaram e voltaram a curtir a festa.

