Gustavo Mioto rememora ‘piriri’ em avião de César Menotti & Fabiano: ‘Deixei para eles’

Gustavo Mioto relembrou um perrengue durante transmissão no Twitch na última segunda-feira (28). O sertanejo contou que sofreu um “piriri” enquanto estava no avião da dupla César Menotti & Fabiano para uma série de shows.

“A gente ia fazer três shows juntos. Indo pro terceiro, não deu muito tempo de ir pro banheiro. E avião particular é bastante complicado para fazer as necessidades. Eu tive um problema a mais dentro do avião e não deu para segurar porque era um voo longo, era de Londrina (PR) até uma cidade de Minas”, iniciou.