Gustavo reflete sobre próximo paredão do BBB 22: ‘uma semana de paz?’

Gustavo já não aguenta mais ir para o paredão no BBB 22. O bacharel em direito, que já foi em três berlindas, pediu nesta quinta-feira (24) por pela menos uma semana de paz durante uma conversa com outros brothers.

“Será que terei uma semana de paz? Eu não tive nenhuma paz desde que cheguei, aí é que tá. Primeira semana imunizado, segunda paredão, terceira imunizado, quarta paredão e quinta paredão, só que saí no bate e volta”, comentou o ex-casa de vidro.

“Pode falar por nós, por favor. Que acabamos de voltar do paredão”, brincou DG, que voltou do nono paredão, disputado ao lado de Lais e Eliezer.



Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias