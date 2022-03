Gustavo rememora frase de Arthur no BBB 22: ‘a mais arrogante que ouvi’

Durante o jogo da discórdia desta segunda-feira (21), Gustavo relembrou uma discussão que teve com Arthur Aguiar. No episódio o cantor teria dito que quem fala mal dele “bate no paredão e sai”. O bacharel em direito colocou o esposo de Maira Cardi como o mais arrogante do BBB 22.

“Realmente, a gente não conversou e sobrou atrito. Vou te explicar por que te coloquei. Naquela discussão que a gente teve, que você contou seu acontecimento do Lucas pro Eli, eu me senti à vontade pra entrar na conversa. Citei meu ponto de vista, você não concordou com meu ponto de vista, direito seu, mas você começa com esse discurso, ‘ah, então me pinta de malvado”, começou o affair de Lais.

“Depois vou até você, continuamos com uma leve discussão e você solta a seguinte frase ‘continue falando, porque quem falou de mim saiu’. Porr*, essa foi a frase mais arrogante que escutei até hoje. Isso mostra que todo mundo que fala mal de você tá errado e vai sair do programa”, completou.

Em defesa, o esposo de Maira Cardi argumentou que o brother “tirou a frase de contexto”.

