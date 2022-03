Gustavo revela alvo caso conquiste liderança: ‘não escapa’

Gustavo já sabe quem mandará direto para o paredão caso conquiste a prova de liderança desta quinta-feira (10). O bacharel em direto indicará Eliezer que sequer participou da prova porque foi vetado por Scooby.

O brother fez a revelação enquanto conversava com Lucas. “Eu iria no Eli, quero ver ele no Paredão faz tempo. O bicho se safa em todas… Quase agora ele foi, mas por conta de um voto escapou. Antes disso, ele também ganhou aquele bate e volta. Se eu pegar a Liderança, agora não tem como escapar dessa”, falou o paranaense.

O estudante de medicina concordou com as colocações do aliado. “Ele é opção de muita gente mesmo. e tiver alguma consequência na prova, é bom nem colocar ele. Vai que ele acaba no paredão”, ponderou.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias