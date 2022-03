Gustavo revela próximo alvo no ‘BBB 22’: ‘Acho que ela é fraca’

Após a eliminação de Jade Picon no “BBB 22”, Gustavo já traçou uma nova estratégia para o próximo paredão. O brother conversou com Laís, seu affair na casa, sobre a próxima votação.

“Acho que ela é fraca”, disse o brother ao falar sobre Eslovênia. Gustavo ainda relembrou o momento em que a sister errou o pronome de Linn da Quebrada. “Se ela tivesse ido pro paredão naquela semana, não tinha escapado. Igual ao Rodrigo”, soltou.

“A Larissa chegou aqui falando que a Eslô era a mais querida, e a Jade muito forte. Acho que ela não estava muito certa das convicções dela”, disse. “Se ela bater no paredão agora, vai ter gente que vai lembrar daquilo (erros com o pronome de Linn da Quebrada), mas, hoje, existem mais coisas que podem ser consideradas. Quando você vai ao paredão, com o assunto em eminência, não tem como escapar”, continuou.

Por fim, o brother refletiu sobre o relacionamento com Laís dentro do jogo. “Complicado, porque eu não quero que você vá ao paredão. Então, meu discurso pode ser incoerente, mas eu quero que todo mundo vá ao paredão. Poxa, na minha primeira semana aqui eu fui. Você nunca foi, né?”, finalizou.

