Gustavo termina relacionamento com Lais no BBB 22: ‘vai me magoar’

Foi bom enquanto durou. Durante a noite desta segunda-feira (7), Gustavo colocou um ponto final no relacionamento que vivia com Lais no BBB 22. O brother não engoliu os votos que recebeu no quarto lollipop no paredão, e afirmou que a médica não o priorizava no jogo.

O bacharel em direito falou que não soube separar o sentimento que tinha pela sister do jogo, já ela afirmou que tinha o quarto lollipop como prioridade.

“Eu quero ser campeão, não quero ganhar R$ 1,5 milhão. […] Aí as pessoas confundem muito isso. Colocam sentimento acima do jogo, isso falei que não ia colocar. Mas com você é diferente. Com você, eu esperava colocar o sentimento acima do jogo e eu vi que isso vai me magoar”, falou o brother.

A médica perguntou se ele gostaria de terminar o relacionamento, e o paranaense confirmou.

“Se eu esperar algo de você que você não pode me dar, por motivos que eu me entendo, mas vai me magoar. Se na próxima semana acontecer isso de novo, eu vou ficar magoado, entendeu?”, encerrou o brother.

Após a conversa, os dois se abraçaram.

Assista abaixo:

Gustavo acabou de falar para Laís que é melhor se afastar. ???????? #BBB22 pic.twitter.com/oUyPqYHT5H — CORTES #BBB22 (@cortesbbb2022) March 7, 2022

