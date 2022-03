Gusttavo Lima aciona Justiça contra deputada após divulgação de vídeo fake

O cantor Gusttavo Lima entrará com uma ação contra a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL/RS) após o compartilhamento de um vídeo atribuído ao show do ‘Embaixador’ em Portugal.

Por meio de nota, o sertanejo se pronunciou sobre o assunto. Na ocasião, a parlamentar divulgou um vídeo manipulado no qual dizia a plateia de um show do intérprete de ‘Bloqueado’ estava protestando contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

No texto da produtora responsável pelo artista, é informado que o registro divulgado pela deputada é na verdade de um vídeo no qual Gusttavo Lima está sendo ovacionado pela plateia.

“A Balada Music vem por meio deste repudiar veementemente o vídeo fake publicado pela deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL/RS), atribuído ao show do cantor Gusttavo Lima em Lisboa – Portugal. Em respeito ao público e trazendo a verdade dos fatos, esclarecemos que o vídeo original foi claramente editado. As imagens e o áudio do original mostram o público ovacionando o artista com gritos ‘O Embaixador’. Em nenhum dos shows do artista no exterior houve qualquer manifestação política contra ou a favor ao atual governo”.