Você sabia que as habilidades socioemocionais ajudam a lidar com a insegurança? Se ainda não, descubra como essas habilidades podem fazer toda a diferença na hora de lidarmos com as crises de insegurança e baixa autoestima.

Habilidades socioemocionais ajudam a lidar com a insegurança

As habilidades socioemocionais ajudam a lidar com a insegurança de diversas maneiras. É por meio dessas habilidades que aprendemos a lidar melhor com quem somos e com a forma como as outras pessoas lidam conosco.

Mas antes de prosseguirmos com este texto, é importante que você entenda o que são as habilidades socioemocionais, certo? Basicamente, trata-se de um conjunto de habilidades ligado com o autoconhecimento e a forma como a pessoa lida consigo mesma.

Mas para além do conhecimento das próprias emoções, as habilidades socioemocionais também se envolvem com a forma que lidamos com as atitudes e emoções alheias. Sendo assim, um conjunto de habilidades essencial para o dia a dia de qualquer ser humano.

Aceitar que as fraquezas existem é importante

Como as habilidades socioemocionais estão envolvidas com o nosso autoconhecimento, automaticamente começamos a entender os nossos próprios limites. Além disso, percebemos que as fraquezas sempre vão existir, e isso nos ajuda a aceitar a insegurança em alguns contextos.

Porém, aqui vale um adendo importante: aceitar que as fraquezas existem não é o mesmo que desistir de tudo, ok? Mas sim, trata-se de ter o conhecimento de que nem tudo ocorre como gostamos, mas que mesmo assim temos que seguir adiante.

Ter medo e agir apesar do medo também é um bom caminho

As habilidades socioemocionais ajudam a lidar com a insegurança pois nos mostram que todo mundo tem medo. Vemos que as outras pessoas sentem medo em determinadas circunstâncias, além de que enxergamos o nosso medo e os nossos limites.

Todos esses fatores nos ajudam a entender que nem sempre nos sentiremos as pessoas mais bem preparadas. E que apesar disso, podemos ir adiante, agindo mesmo com medo.

Afinal, se as outras pessoas têm medo e não desistem, por que nós deveríamos desistir? Pense sobre isso todas as vezes que o medo quiser travar você, e considere que o medo faz parte da existência humana – mas que devemos agir apesar dele.

Reconhecer que o excesso de segurança é prejudicial também é imprescindível

Ao entender tudo o que viemos apontando neste conteúdo, outro fator também entra em cena: passamos a compreender que o excesso de segurança também é prejudicial. Isso porque o medo não existe por acaso… Ele existe para nos ajudar a manter a integridade e segurança.

Por isso, ser uma pessoa muito confiante, o tempo todo, pode levar o indivíduo a tomar atitudes que sejam prejudiciais e perigosas para si mesmo.

Insegurança também é sinal de prudência

Seguindo a linha do que foi dito acima, as habilidades socioemocionais ajudam a lidar com a insegurança pois é por meio delas que entendemos que a insegurança é, também, um sinal de prudência.

Por meio da insegurança nós calculamos melhor os nossos passos, impedindo atitudes impulsivas que possam nos fazer mal.

E você? Já estimulou as suas habilidades socioemocionais hoje?