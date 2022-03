Hacker invade perfil de Safadão em rede social e compartilha vídeo pornográfico

Quem segue o cantor Wesley Safadão no Twitter não esperava se deparar com postagens contendo vídeos pornográficos e memes.

A última postagem feita pelo artista foi às 22h45: “Deus, obrigado por me proteger e me guiar em mais um dia!”.

Depois deste post, o hacker “fez a festa” e compartilhou com os mais de 4 milhões de seguidores de Safadão memes, vídeos +18, apologia a droga e ofensas.

A pessoa que esta no perfil do cantor também fez alguns comentários como “Sou um homem branco, cis, cristão e conservador” e um pedido ao rapper Kanye West: “Me coloque em ‘Donda 2’ o mais rápido possível”.

No perfil, o hacker chegou a conversar com alguns seguidores de Safadão que pediram para ele deixar o Twitter do cantor. Em resposta, a pessoa online deixou ofensas como um pedido para que um seguidor emagreça, outro para tirar a barba.

Até o momento o artista não se pronunciou sobre a invasão.