Halliburton oferece oportunidades no Rio de Janeiro

A Halliburton, multinacional americana de serviços de exploração e produção de petróleo, sendo uma das maiores prestadoras de serviços para campos petrolíferos do mundo, oferece oportunidades no Rio de Janeiro. A companhia, que se destaca também no ramo de serviços de engenharia e construção, tem chances para a capital carioca e, ainda, para a cidade de Macaé.

A multinacional Halliburton abriu esta semana a primeira instalação na Arábia Saudita de reação de fabricação de produtos químicos especiais para campos petrolíferos, com o intuito de acelerar a produção de soluções químicas especiais de última geração e apoiar a inovação.

Há chances para os cargos de consultor de vendas de tecnologia, especialista de fluidos I, engenheiro elétrico de pesquisa e desenvolvimento, Cadeia de Suprimentos, engenheiro MPD junior (Testes e Submarino), técnico DME sênior, técnico de manutenção eletromecânica, consultor de universidade, líder de energia de poços sênior e muito mais. Além das vagas efetivas, a empresa reúne chances para estudantes do ensino superior interessados em iniciar sua carreira como estagiários.

De acordo com a Halliburton, a empresa está sempre em busca de pessoas que querem inovar, alcançar, crescer e liderar. Por isso, busca atrair e reter seus talentos investindo em capacitações e programas de desenvolvimento, bem como desafios, recompensas e diferentes oportunidades.

Ainda, é importante notar que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, independentemente de sua cor, raça, religião, orientação sexual, etnia, idade, deficiência ou qualquer outra característica.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação. No mesmo local é possível cadastrar o currículo na posição desejada. Saiba mais em: https://jobs.halliburton.com/search/?q=&locationsearch=BRAZIL.