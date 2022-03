Happy hour de sexta: aprenda a fazer espetinhos de camarão

Foto: Reprodução/Panelinha Sextou e nada melhor do que dividir o tempo com os amigos. Que tal preparar espetinhos de camarão picante? A mistura de ervas e especiarias deixa o camarão trabalhado no sabor. A receita é do site Panelinha, com tempo de preparo de até 1h. Serve até seis porções.

1 kg de camarão tipo rosa grande (26 unidades)

2 colheres (chá) de orégano seco

4 ramos de tomilho fresco

1 ½ colher (chá) de cominho em pó

1 ½ colher (chá) de páprica picante

1 pitada de pimenta-de-caiena

azeite a gosto

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1. Separe 26 espetos de bambu pequenos.

2. Para limpar os camarões: retire a cabeça e a casca, mantendo o rabinho dos camarões – pode guardar estas partes na geladeira para preparar um caldo. Com um palito de dentes, fure o dorso do camarão, puxe delicadamente e enrole a tripinha para descartar – se quebrar, faça um furo mais adiante e repita a operação. Mantenha os camarões limpos numa tigela sobre gelo para garantir o frescor enquanto limpa o restante.

3. Tempere os camarões com todos os ingredientes, com exceção do sal e azeite. Misture bem para envolver toda a superfície dos camarões, cubra e deixe marinar por 20 minutos na geladeira.

4. Enquanto isso, coloque os espetos de bambu numa tigela, cubra com água e deixe imerso até a hora de montar os espetinhos – isso evita que queimem na hora de grelhar.

5. Passado o tempo da marinada, escorra a água dos espetos de bambu e espete um camarão em cada, como na foto. Transfira os espetinhos montados para um prato e tempere com o sal a gosto.

6. Leve uma frigideira antiaderente (ou bistequeira) ao fogo médio para aquecer. Regue os espetinhos com azeite a gosto e coloque quantos couberem na frigideira, um ao lado do outro, sem amontoar. Regar os camarões com azeite antes de colocá-los na frigideira ajuda a diminuir a fumaça na cozinha. Deixe dourar por 2 minutos de cada lado.