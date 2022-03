Harmonia confirma participação de Péricles no ‘Samba Em Harmonia’, do próximo domingo (03)

O Samba Em Harmonia deste domingo (03/04), promete. O Harmonia do Samba comandará um showzasso, com quatro horas ininterruptas de apresentação, na Área Verde do Othon.

Incrementando a programação da festa a banda acaba de anunciar a participação do cantor Péricles que promete incrementar o repertório ao som de sucessos consagrados da carreira.

Os portões estão programados para as 16h e contará com show de abertura da banda Samba do Lu, comandada por Luciano Castilho.

Projeto especial que surgiu em meio a pandemia, com a finalidade de entregar para o público um conteúdo diferenciado, principalmente devido à ausência de shows no momento, o Samba em Harmonia virou um DVD gravado exclusivamente para o canal do YouTube do grupo e disponibilizado em serviços de streaming.

Em fevereiro deste ano, a banda realizou duas edições do evento no Centro de Convenções. Nas ocasiões os artistas Felipe Pezoni do Eva, Tierry, Flavinho do Pagod’art, Mari Antunes do Babado Novo e Denny da banda Timbalada, fizeram participações especiais.

O público pode se preparar para se emocionar: o Harmonia planeja um show marcante, com quatro horas de duração e um repertório programado especialmente para a festa. De Djavan, Alceu Valença, a grandes clássicos do pagode jovem, o repertório do projeto traz hits consagrados da carreira do grupo como, a música “Vem Neném” e clássicos da banda É o Tchan, grupo que marcou gerações com músicas memoráveis, consagradas na Bahia e no país.

Muitos não sabem, mas o Harmonia da Bahia e do samba de roda, também bebeu muito da fonte e se inspirou em grupos como Fundo de Quintal, Grupo Raça, Razão Brasileira, Só Preto Sem Preconceito, Katinguelê, Exalta Samba, SPC, Negritude Jr, Soweto. Inclusive, os primeiros instrumentos de percussão da banda, era justamente tatam, pandeiro, repique e marcação de mão. E, é claro que sucessos dessa galera estarão presente no set list do evento.

O QUE: ‘SAMBA EM HARMONIA’

QUEM: ABERTURA (BANDA SAMBA DO LU) | SHOW (HARMONIA DO SAMBA)

ONDE: ÁREA VERDE DO OTHON