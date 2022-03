Harmonia do Samba leva carnaval para Orlando neste sábado: ‘Vai tremer tudo’

A partir desde sábado (19), Xanddy e sua Harmonia do Samba levam o carnaval baiano para Orlando, nos Estados Unidos, com o “We Are Carnaval”. A folia que também contará com nomes como Claudia Leitte, Saulo, Tomate e Péricles, ainda contará com a participação especial de Anitta. Em entrevista exclusiva para o iBahia, o cantor falou sobre as expectativas para a série se shows que acontecerão em 20,25,26 e 27 de março, sobre a família, redes sociais e até contou que ainda rola um frio na barriga antes de subir aos palcos. Confira: iBahia: Salvador não teve Carnaval pelo segundo ano consecutivo. O que você fez para suprir o desejo de estar em meio à avenida?

Xanddy: Não é simples ficar sem o Carnaval. A gente trabalha o ano inteiro para esse momento. Mas, entendemos a situação necessária e, por compreender, o sofrimento foi menor, foi apenas de saudade. Mas 2023 é logo ali, né? [risos]

Ironicamente, o ultimo Carnaval antes da pandemia eu finalizei a agenda aqui no EUA. E, o primeiro Carnaval pós pandemia também está sendo aqui. Foto: Divulgação

iBahia: O que você tá preparando para o ‘We Are Carnaval’? Qual repertório o público pode esperar?

Xanddy: Muita música boa, muitos hits que se consagraram ao logo desses quase 25 anos de carreira. O show do Harmonia trará esse misto de músicas mais antigas, com as mais atuais. Com a presença das outras atrações a gente vai garantir um mix de músicas que é a cara do nosso Brasil. Tenho certeza que a galera vai arrepiar.

iBahia: Xanddy você é um artista consolidado, de sucesso, com músicas que marcam gerações. Posso afirmar que seu som é atemporal. Depois de tanto de estrada, ainda sente aquele frio na barriga antes de subir ao palco?

Xanddy: Com toda certeza e sem nenhuma sombra de dúvidas, assim redundante mesmo [risos]. Para mim, cada show a expectativa é a mesma. Eu digo que a gente não se acostuma com a expectativa de encontrar o público em um show e é isso que faz o nosso trabalho pulsar, saber? Imagine como tá o coração com a estreia de um projeto como o We Are Carnaval?

iBahia: Camilly recentemente lançou o single Toxic. Você interfere na carreira artística dela? Aconselha? Dá dicas sobre o que ela deve lançar? Vai ter uma palhinha da filhota no ‘We Are Carnaval’? Vocês planejam lançar um feat juntos?

Xanddy: Sim, acompanho. Eu e Carla chegamos junto com ela, mas sempre respeitando tudo o que ela quer e decide. Não tem por que ser diferente, o projeto precisa ter a identidade dela. Desde quando ela decidiu se lançar a gente ficou esperando ela sinalizar o momento em que estava pronta. Com a experiência que a carreira me deu eu tento antecipar para ela algumas coisas, mas sem forçar nada pois cada um precisa viver a sua experiência. Não estamos programando essa participação dela no We Are Carnaval, não. Foto: Divulgação

iBahia: As suas respostas nas ‘caixinhas de perguntas’ do Instagram são um verdadeiro sucesso nas redes sociais. Brincamos que você é um ‘terapeuta virtual’. Eu queria que você falasse um pouco dessa interação com seu público e de onde vem as inspirações para respostas tão engraçadas?

Xanddy: A coisa da caixinha aconteceu um pouco por eu ter esse tempo vago na pandemia e por um acaso eu quis conhecer um pouco mais as ferramentas das minhas redes. Foi bem despretensioso, eu diria. Eu não era tão ativo com as redes sociais e passei a ser. De uma hora pra outra, a caixinha de perguntas foi aonde eu me encontrei. Eu me divirto junto com o povo. É algo que eu amo fazer. Agora tenho que ficar explicando para o povo que eu sou cantor e não humorista [risos]. É cada pergunta engraçada, o povo se diverte e nós (eu e Carla) também. A gente rir muito das perguntas e entra no clima para responder. Aí, vem as respostas meio que doidas mesmo. Se tudo der errado, vou me lançar como humorista.

iBahia: Xanddy, você sobe ao palco do Festival de Inverno Bahia pela primeira vez este ano. No dia, inclusive, sobe ao palco também a grande Maria Bethânia. Eu queria que você falasse dessa 1ª vez e da sua expectativa para o evento.

Xanddy: Então, estamos com expectativa la em cima para esse evento. Falando a verdade, estamos bem empolgados, porque sabemos que tem uma grade bem diferente de muitos eventos que o Harmonia já compôs. Então, você integrar essa programação é desafiador e também gratificante. Vai ser marcante, tenho certeza.

iBahia: Você e Carla estão casados há quase 21 anos. O que vocês fazem para reverter as adversidades dentro do relacionamento e qual o maior perrengue o casal passou em todo esse tempo?

Xanddy: Essa é uma pergunta que sempre fazem e a gente ama responder. Primeiro quero dizer que sem, para nós, sem Deus está na frente, nada seria possível. Essa orientação de Deus nos faz lembrar o tempo inteiro o proposito da família. Aí a gente redobra a paciência um com o outro e minimiza muitos conflitos. Além disso, busco priorizar minha família sempre, mesmo em meio a agenda atribulada. Temos sempre o momento com os filhos e também criamos muitos momentos somente meus e dela.

