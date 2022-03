HCFMB abre editais de Concursos públicos

Em São Paulo, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) faz saber aos interessados a abertura de um novos editais de concursos públicos que tem por objetivo preencher 02 vagas em cargos de nível superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 02/2022: Enfermeiro (1 vaga);

Enfermeiro (1 vaga); Edital nº 03/2022: Médico I – Clínica Médica (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.750,00 a R$ 3.467,25, por carga horária de 20 a 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 4 de abril de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da HCFMB. O valor da inscrição está fixado em R$ 105,50.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no Campus Universitário da Unesp, localizado na Avenida Prof. Montenegro, Distrito de Rubião Júnior, Botucatu/SP, no dia 1º de maio de 2022, às 9h.

Os concursos terão válidade de 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ENFERMEIRO

1. Prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas pelo indivíduo e pela família; 2. Garantir a qualidade do cuidado de enfermagem e da assistência à saúde, utilizando instrumentos como a Sistematização da Assistência de Enfermagem; 3. Realizar consulta de enfermagem; 4. Receber e passar plantão, informando-se do estado dos pacientes e da unidade, garantindo a continuidade da assistência e tomando as providências necessárias; 5. Realizar assistência de enfermagem dos pacientes mais graves, acompanhando rigorosamente a evolução do tratamento; 6. Prestar assistência de enfermagem em atendimento de emergência; entre outras atividades.

MÉDICO I – CLINICA MÉDICA

Executar toda e qualquer tarefa que lhe for designada, compatível com a profissão, desempenhando suas funções com o máximo cuidado, zelo, eficiência e probidade de acordo com as programações estabelecidas pela unidade a que estiver subordinado, tais como: 1- COMPETÊNCIAS CLÍNICAS a) treinamento para atendimento das principais situações de urgência e emergência médicas atendidas em hospital; b) habilidades para realizar a avaliação e o atendimento inicial das situações de urgência e emergência médicas mais prevalentes em hospital; entre outras atividades.

EDITAL 02/2022

EDITAL 03/2022