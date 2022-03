Heach RH disponibiliza mais de 200 vagas de emprego no ES

A Heach Recursos Humanos está com 231 vagas abertas, sendo a maioria no Estado do Espírito Santo. As chances são para profissionais de diversas áreas e níveis de senioridade, de júnior à sênior. Há, ainda, postos para gerência e coordenação.

Dentre as oportunidades, destacam-se as funções de Analista de Marketing, Auxiliar de Carga e Descarga, Auxiliar de Produção, Técnico em Qualidade, Encarregado de Logística para Exportação, Vendedor Externo, Assistente de Recursos Humanos, Vendedora, Assistente de Recursos Humanos, Assistente CLT, Vendedor de Mercado, Auxiliar CLT , Gerente de Produção (Mármore e Granito), Supervisor de Vendas e muito mais.

Embora grande parte das vagas seja para o Espírito Santo, a consultoria conta com chances também em São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Neste caso, as vagas são para os cargos de Assistente de Vendas, Assistente Comercial, Gerente Admnistrativo, Supervisor Administrativo de Vendas, Vendedor, Consultor de Relacionamento, Recepcionista para Clínica Odontológica, entre outras.

Além dos postos regulares, a Heach também está com seis vagas de estágio abertas, destinadas a estudantes matriculados em diversos cursos do ensino superior. Ainda, cabe notar que os requisitos exigidos variam de acordo com a vaga e a empresa contratante, assim como os salários oferecidos e benefícios.

A consultoria ressalta que as vagas são rotativas e, portanto, podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda dos clientes.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://heach.abler.com.br para cadastrar currículo e conferir a lista completa de oportunidades disponíveis. Caso tenha dificuldade, o candidato também podem enviar currículo para o e-mail recrutamento.heach@gmail.com, com o número do código de cada vaga informado no site.