Helicóptero com funcionários da Petrobras faz pouso forçado no interior da Bahia

Foto: Divulgação / Petrobras

Um helicóptero da Petrobras fez um pouso forçado na baía de Camamu, na manhã desta quarta-feira (16), próximo ao campo de Manati, na região do baixo-sul da Bahia. De acordo com informações do G1 Bahia, funcionários da empresa estavam a bordo a aeronave.

Até a última atualização desta reportagem, não tinha registros de feridos. Ainda segundo o site, as causas para o pouso forçado ainda não foram identificadas. A Petrobras informou que emitirá uma nota sobre o acidente.

Informações preliminares apontam que o helicóptero estava chegando para pousar na Plataforma de Manati (PMNT-1), que pertence à Petrobras.

*Reportagem em atualização

