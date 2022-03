Heloísa descobre segredo bombástico de Matias em ‘Além da Ilusão’; saiba qual

Nos próximos capítulos de “Além da Ilusão”, Heloísa (Paloma Duarte) descobrirá o segredo bombástico de Matias (Antonio Calloni) e jogará na cara do juiz que ele foi o responsável por assassinar a própria filha, Elisa (Larissa Manoela).

Para além disso, o público também irá descobrir que o pai do filho de Heloísa é o seu próprio cunhado. A revelação será feita após uma discussão entre os dois na trama das 18h.

“Até hoje a culpa de ter traído a Violeta me consome. Talvez seja a hora de ela conhecer essa história”, dirá a irmã de Violeta (Malu Galli) em tom de ameaça.

“Você está blefando! Não se atreveria!”, rebaterá ele. “Ah, com certeza me atreveria! Porque eu não tenho mais medo de você, Matias! O que sinto é desprezo”, responderá ela jogando na mesa que sabe do que aconteceu no hotel.

“É um infeliz, que matou a própria filha por engano e jogou a culpa num inocente”, soltará ela. Matias ficará descontrolado após a investida: “Cala a boca! Você não sabe de nada! Não estava lá! Não viu!”.

“Tomara que Elisa, onde quer que esteja, nunca tenha te perdoado”, falará Heloísa. “Fica aí com teus fantasmas e a tua culpa. Monstro!”, completará a moça.

