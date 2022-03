Herdeiros poderão sacar dinheiro esquecido em instituições financeiras

O Banco Central (BC) confirmou que herdeiros também terão a possibilidade de sacar o dinheiro esquecido em instituições financeiras. A ideia é que essas pessoas passem a ter o direito de pegar essa quantia que deveria ter ido para parentes já falecidos e que não conseguiram essa recuperação.

Apesar do anúncio, o BC ainda não divulgou os detalhes desta decisão. De acordo com o banco, eles deverão divulgar as novas regras desta recuperação nas próximas semanas. Segundo as informações oficiais, não são apenas os herdeiros que conseguirão ter acesso ao dinheiro. Procuradores, tutores, curadores, inventariantes e responsáveis por menores não emancipados também entrarão nesta regra.

Vale lembrar que o Banco Central (BC) iniciou oficialmente nesta última segunda-feira (7) o período de consulta do valor que cada uma das pessoas têm esquecido em instituições financeiras. Porém, neste primeiro momento, apenas os usuários que nasceram antes de 1968 e que criaram empresas antes deste ano é que podem mexer na quantia.

Essas pessoas podem não apenas consultar os valores, como também agendar a recuperação da quantia. De acordo com o BC, existem algumas possibilidades de transferência, como o PIX, por exemplo. Estima-se que o banco vai liberar neste primeiro momento pouco mais de R$ 4 bilhões para mais de 28 milhões de brasileiros.

Nos próximos dias, outros grupos de cidadãos passarão a ter a possibilidade de sacar esse dinheiro também. E de acordo com o Banco Central, as pessoas que não conseguiram encontrar nenhuma quantia neste primeiro momento terão uma nova chance de consulta. A segunda leva deve começar no dia 2 de maio e deverá liberar mais R$ 4,1 bilhões para novos resgates.

O calendário

O Banco Central (BC) já divulgou o calendário oficial para estas consultas. De acordo com a instituição, a ideia é que cada cidadão tome como base o ano do seu nascimento ou da criação de sua empresa para saber quando é que eles irão poder fazer o pedido de transferência. Veja abaixo:

Ainda não fiz a consulta ao dinheiro esquecido

Segundo o Banco Central, as pessoas que ainda não sabem se possuem algum dinheiro a receber ainda podem fazer essa pesquisa. O primeiro passo é acessar o site oficial que o próprio BC criou para este fim.

Na página inicial, o cidadão precisará inserir suas informações básicas como CPF ou CNPJ. Este segundo caso serve apenas para as pessoas que procuram pelo dinheiro esquecido das suas empresas.

No caso das contas físicas, o sistema pedirá ainda a data de nascimento. Ao concluir este processo, o sistema dirá para o cidadão qual é o valor que está disponível e informará ainda uma data para esta retirada.

É importante guardar estes dados. Na hora marcada, o cidadão deverá retornar para o mesmo site e pedir pela retirada do dinheiro. Será preciso ter um login nível prata ou ouro na plataforma Gov.br e também será importante indicar uma conta para a transferência.

Maioria não conseguiu

De acordo com informações do próprio Banco Central, a maioria dos cidadãos que procuraram por algum dinheiro esquecido no sistema não conseguiu encontrar nada. Apenas pouco mais de 20% conseguiu encontrar alguma quantia.

E entre os que conseguiram achar algum saldo, o fato é que há casos de indivíduos que não ficaram felizes com esses patamares. Algumas pessoas afirmam que encontraram valores que variam entre R$ 2 e R$ 5.