Hezbollah: um resumo completo – Notícias Concursos

Tudo o que você precisa saber sobre o Hezbollah

O termo “Hezbollah” é utilizado para definir um determinado grupo islâmico de orientação xiita que surgiu na década de 80.

O grupo pode aparecer em questões de história geral e de atualidades dentro das mais variadas provas do país, com um destaque para aquelas da prova do ENEM e dos vestibulares.

Dessa forma, para que você consiga se preparar da forma correta, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Hezbollah. Vamos conferir!

Hezbollah: definição

Como mencionado, o Hezbollah é um grupo islâmico considerado terrorista e que possui uma estrutura muito parecida com um partido política e um exército ao mesmo tempo.

O termo “Hezbollah” significa “partido de Deus” em árabe e foi escolhido para designar o grupo que conheceu a sua origem no ano de 1982, no momento em que uma guerra civil acontecia no Líbano.

Nos dias de hoje, o Hezbollah possui um papel destaque dentro da política do país em questão, sendo o responsável por diversas atividades dentro da sociedade libanesa.

Hezbollah: o poder do grupo

O Hezbollah é um dos grupos militares mais poderosos de todo o mundo, possuindo mais de vinte mil membros e combatentes.

O grupo foi considerado responsável por uma série de eventos de caráter terrorista em todo o mundo. Esse é justamente o motivo que faz com que muitos países, incluindo os Estados Unidos, considerem o Hezbollah como um grupo terrorista, assim como a Al-Qaeda.

Hezbollah: o surgimento

Como mencionado anteriormente, o Hezbollah foi criado durante a Guerra Civil Libanesa e conseguiu sobreviver ao conflito. Com o fim do embate em questão, o grupo passou a atuar de diversas formas em regiões do Oriente Médio, sendo o responsável por diversos ataques, principalmente contra Israel.

Os criadores do grupo possuíam orientação xiita e eram seguidores do aiatolá Khomeini, um dos principais nomes da Revolução Iraniana.

Três anos depois de sua criação, em 1985, o grupo redigiu um manifesto por meio do qual os seus membros expressavam os seus principais objetivos, que incluem a criação de um estado muçulmano dentro do Líbano.