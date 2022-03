Hiper-realizador: O que é? Quais as consequências?

Você já ouviu falar naquele tipo de sabotador chamado hiper-realizador? Se ainda não, então não deixe de acompanhar este conteúdo de hoje. Pois nele você poderá entender um pouco mais sobre esse perfil e todas as consequências que se pode viver agindo dessa forma. Acompanhe e saiba mais!

O que é um hiper-realizador?

Um hiper-realizador é um sujeito viciado em trabalho e que busca atingir resultados cada vez mais intensos. Foca apenas em conquistar algo a mais no trabalho, abrindo mão da própria vida pessoal e colocando a atividade laboral acima de qualquer outra coisa em sua vida.

Apenas as realizações profissionais é que parecem ter importância. E quando um resultado sai abaixo do esperado, a frustração no trabalho tende a ser bastante intensa e desgastante.

Quais as consequências de ser hiper-realizador?

As consequências de ser um hiper-realizador são bem profundas. No começo, talvez você nem perceba. Mas, à medida que o tempo passa, as consequências emocionais, físicas e sociais começam a dar os primeiros sinais.

Conheça os impactos que o comportamento hiper-realizador pode proporcionar:

1. Exaustão mental e física

Querer, a todo momento, concluir uma tarefa difícil, apenas pelo prazer gerado com essa conquista, pode colocar a sua saúde física e mental em xeque.

Você passa a se dedicar tanto às tarefas que deseja concluir, que se esquece de comer, beber, dormir, descansar, enfim! Acaba focando apenas no que quer fazer para sentir a realização no trabalho, nem que isso faça com que você abra mão da sua vida pessoal.

Mas, obviamente, como não somos máquinas, mas sim, seres humanos, essa conta não fecha. Cedo ou tarde o corpo começa a apresentar sinais de esgotamento mental e físico, fazendo com que você se sinta improdutivo, exausto, irritado, frustrado, etc.

E todo esse cenário planta, ainda, a angústia de começar a “decair” no trabalho. Afinal, não é possível manter os mesmos resultados, dia após dia, ano após ano, se você é um hiper-realizador que trabalha “alucinadamente”.

2. Relacionamentos prejudicados

Os relacionamentos, sejam eles profissionais ou pessoais, também começam a ser prejudicados.

Como o hiper-realizador foca apenas no trabalho e nas realizações que almeja, abrindo mão da sua própria vida por isso, consequentemente as pessoas podem começar a se afastar desse indivíduo.

Afinal, se ele nunca dá atenção para quem está ao lado dele, como seria possível conseguir desenvolver relacionamentos fortes e duradouros? Pois é!

3. Vício em trabalho impacta todas as áreas da vida

O vício em trabalho também começa a atingir outras áreas da vida do sujeito, especialmente as relacionadas à saúde.

Isso porque as atividades físicas passam a ser substituídas por trabalho. Os cuidados com a alimentação passam a ser substituídos por trabalho. Os descansos e as boas noites de sono são trocados pelo trabalho. E assim por diante.

Quando há uma autoanálise de tudo o que vem acontecendo, o hiper-realizador se dá fala que abriu mão de tudo que é importante para a sua vida, apenas para realizar um “pouco mais” no trabalho – desgastando toda a sua saúde.

Cuidado com esse tipo de comportamento! Se você se identificou com esse material, procure um psicólogo.